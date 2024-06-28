المحمداوي: طيران الجيش يحظى باهتمام كبير وخطة مستقبلية لدى الحكومة

2024-06-28 15:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الجمعة، أن طيران الجيش يحظى باهتمام كبير وخطة مستقبلية لدى الحكومة.وقال المحمداوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى الغيارى في طيران الجيش بمناسبة ذكرى تأسيس هذا الصنف الاستراتيجي المحوري، صنف الرجال الذين أثبتوا بصولاتهم وبسالتهم وتضحياتهم أنهم الرقم الصعب في معادلات الحروب الجديدة والمعارك المشتركة دفاعاً عن سماء وأرض ومياه العراق الغالي وفي معارك العز ضد عصابات داعش، إذ كانوا وما زالوا وسيبقون الإسناد الدائم والحاسم والعيون اليقظة الساهرة لقواطع العمليات وقطعاتنا الأمنية البطلة، ورجال العراق في الملمات ومجابهة التحديات وحماية حدوده ومنشآته الحيوية والواجبات الإدارية والإنسانية لشعبنا الأبي وبالمناسبات الوطنية والدينية المختلفة".وأضاف: "ولأهمية هذا السلاح مع بقية الصنوف الأخرى وضمن المنهاج الحكومي ورؤية القائد العام للقوات المسلحة ووفق مشورة عملياتية فنية من المختصين بضرورة تعزيز وتسليح وتجهيز قواتنا المسلحة، حظي هذا السلاح باهتمام كبير وخطة مستقبلية ثاقبة مبنية على أسس علمية ودراسة عميقة لبناء وتطوير صنف طيران الجيش على مراحل ووفق الأسبقيات".وختم قائلاً: "كل عام وأنتم الصقور الشجعان.. كل عام وطيران الجيش قيادة وطيارين وفنيين ومهندسين وملاحين وإداريين بألف خير وتقدم ونجاح وانتصارات".