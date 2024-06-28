2024-06-28 16:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اكد القنصل العام الإيراني في البصرة علي عابدي، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، ان سياسة دعم المقاومة بالعراق والمنطقة لن تتغير بانتخاب اي رئيس جديد، فيما أشار الى انه من سياسات ايران الثابتة هو دعم الامة الإسلامية والمستضعفين في العالم.

وقال عابدي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "ايران تشهد اليوم في الداخل والخارج انطلاق الانتخابات الرئاسية وذكرى اربعينية الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي"، مبينا ان "توقيت وسرعة اجراء الانتخابات تبين حيوية النظام الديمقراطي في الجمهورية على اعتبار ان جميع الأنظمة في العالم التي تتكلم بالديمقراطية لا تستطيع اجراء انتخابات بهذه السرعة".

وأضاف عابدي ان "مواطنينا في داخل ايران وخارجها بباقي الدول ومنها العراق شاركوا في الانتخابات بغية الادلاء بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الجديد، حيث ان لدينا في محافظات البصرة وميسان وذي قار مراكز انتخابية متكاملة إضافة الى صندوق متجول للجالية في البصرة"، مشيرا الى اننا "نامل يستكمل من يكون رئيسا لإيران ما بدأ به الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي".

وتابع ان "سياسة ايران تجاه العالم والدول الإسلامية هي ثابتة وخصوصا مع دول الجوار"، مشددا على ان "وايران لديها تواصل وعلاقات وسياسات كل الدول في العالم ما عدا الكيان الصهيوني وكل حكومة تأتي في ايران تتبع هذه السياسات ولن تتغير بتغيير الأشخاص".

واكد عابدي، ان "من سياسات ايران الثابتة هو دعم الامة الاسلامية والمستضعفين في العالم كما ان دعم المقاومة والامة الاسلامية مستمر ضمن شعاراتنا وثوابتنا في الجمهورية الاسلامية".

يذكر ان وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي، اعلن اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، عن انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الـ14، عند الساعة الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) في مراكز الاقتراع على صعيد البلاد وخارجها.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال إبراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.