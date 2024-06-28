ريال مدريد يصدم الاوكراني لونين

2024-06-28 16:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، ان ريال مدريد لا يمانع ببيع حارسه الاوكراني لونين.

وذكرت الصحيفة، أن "لونين لم يجدد عقده مع ريال مدريد، ويبقى موقفه عالقا مع تبقي موسم واحد في تعاقده الحالي"، مبينة ان "لونين يريد المشاركة بشكل أساسي وهو ما يتعارض في ظل وجود البلجيكي تيبو كورتوا الذي شارك أساسيا في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضافت ان "الحارس الأوكراني تلقى صدمة كبيرة بخسارة مكانه في التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده في اليورو، ولم ينجح في استعادة دوره مع الخروج المبكر لأوكرانيا من الدور الأول".

وبينت الصحيفة أن "لونين كان يحاول استغلال بطولة اليورو في تسويق نفسه للانتقال إلى فريق آخر هذا الصيف"، مؤكدة أن "إدارة ريال مدريد لا تمانع بيع لونين هذا الصيف، ويبقى الخيار الأقرب لتعويضه هو ضم كيبا أريزا بالاغا من تشيلسي".

وختمت بأن "كيبا واجه سوء حظ بعد انضمامه معارا من تشيلسي للريال في الصيف الماضي، حيث أصيب عندما وصل لأفضل مستوياته، ولكنه لم يسبب أزمة داخل غرفة خلع الملابس بعد جلوسه بديلا".

المصدر: وكالات



