النزاهة تصدر إحصائية بعمليات الضبط المنفذة خلال شهر أيار الماضي

2024-06-28 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدرت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، إحصائية بعمليات الضبط المنفذة في مديرياتها ومكاتبها خلال شهر أيار الماضي.وأشارت الاحصائية التي حصلت وكالة الأنباء العراقية على نسخة منها الى أن "مجموع العمليات الكلي بلغ (247) عملية فيما بلغ عدد عمليات الضبط (16) عملية"، مبينة أن "عدد المتهمين الذين تم ضبطهم بلغ (26) متهماً، وبلغ عدد عمليات الضبط الأولية (231) عملية.