انطلاق اول رحلة طيران مباشرة بين بغداد ومدينة صلالة في سلطنة عمان

2024-06-28 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعانطلقت أول رحلة طيران من بغداد الى صلالة في سلطنة عُمان بواقع رحلة واحدة أسبوعياً تنقل من خلالها 180مسافراً.وتلغي هذه الرحلة المباشرة الترانزيت للمواطنين بعد أن أصبح السفر مباشرة بين البلدين، وجاءت هذ الخطوة بالتنسيق بين الجانب العراقي والعماني، خاصة قبل افتتاح الخط بين البلدين، حيث ستستمر الرحلات أسبوعياً في كل يوم جمعة، مع توقعات بزيادة الرحلات والوجهات.ومن المؤمل أن تنطلق قريباً رحلات مباشرة من مسقط الى مطار النجف الأشرف.