خامس انتحار في بغداد خلال يوم وإصابة امرأة برصاصة طائشة بنينوى

2024-06-28 16:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بانتحار شنقاً في خامس حالة انتحار خلال أقل من 24 ساعة في العاصمة، فيما أصيبت امرأة برصاصة طائشة حفل زفاف واعتقال ثلاثة من المشتبه بهم بالحادث.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب تولد 2000 قام بشنق نفسه بواسطة حبل معلق في سقف غرفته داخل منزله ضمن منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد".

وأضاف أن "أسباب الانتحار ما زالت غامضة"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً لمعرفة الملابسات".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، صباح اليوم الجمعة، بأن شاباً ييتراوح عمره بين 20 - 25 سنة قام بالانتحار بإطلاق النار على رأسه من مسدس غير معروفة عائديته، داخل منزله في حي الداخلية بمنطقة اليرموك.

من جانب آخر، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة أصيبت بجروح نتيجة إطلاق نار في الهواء بحفل زفاف في ناحية النمرود جنوب شرق الموصل".

وأوضح المصدر أن "الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص كمشتبه بهم في حادثة إطلاق النار في الحفل"، مبيناً أن "حفل الزفاف كان في قرية العباس التابعة للناحية في حين أن المرأة من سكنة قرية كاني المجاورة.