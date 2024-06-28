2024-06-28 16:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني رفيع، يوم الجمعة، عن دخول الأجهزة الامنية المعنية بحماية مشاريع الماء في بغداد بحالة انذار، بعد ورور معلومات عن تهديد استهداف تلك المشاريع.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "معلومات استخباراتية دقيقة وردت الى الأجهزة الامنية تفيد بنية جماعات استهداف مشاريع الماء في بغداد بواسطة التسميم او التفجير".

واشار المصدر الى "رفع وتيرة الحيطة والحذر وتبليغ الحراس من حماية المنشآت والحراس الليليين بزيادة اعدادهم خلال هذه الفترة في المشاريع التابعة لمديرية ماء بغداد".