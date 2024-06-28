2024-06-28 17:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، عن غلق مطعم يبيع الكحول واعتقال 16 أجنبياً بداخله في منطقة المنصور بالعاصمة.

وقال القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوة مشتركة من (اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية، الفوج التكتيكي/قيادة شرطة بغداد) نفذت عمليات تفتيش وتدقيق للمطاعم المخالفة للضوابط والشروط".

وأضافت، أنه "تم غلق مطعم غير مجاز " يمارس بيع المواد الكحولية"، فضلا عن إلقاء القبض على (16) مخالفا أجنبيا بداخله"، مبينة أن "ذلك جاء وفق محضر غلق أأصولي، في منطقة (المنصور/ دور السود) بجانب الكرخ".