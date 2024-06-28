2024-06-28 17:06:07 - المصدر: منصة إيشان

إيشان – خاص ردت وزارة الاعمار والإسكان، اليوم الجمعة، بشأن الضجة التي أثارتها مديرية المرور العامة بخصوص غلق مجسر قرطبة لغرض الصيانة. وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، في حديث لمنصة “إيشان“، إن “الخبر الذي انتشر بشأن صيانة مجسر قرطبة ليس دقيقاً“. وأضاف، أن “غلق الجسر ليس للصيانة أو الترميم، وإنما الشركة الأوكرانية المنفذة للمشروع […]

ظهرت المقالة الإعمار لـ “إيشان”: ليست هناك عيوب في مجسر قرطبة.. هذه أسباب الصيانة أولاً على ايشان.