2024-06-28 17:06:07 - المصدر: منصة إيشان

إيشان – بغداد هاجم النائب المستقل عن محافظة البصرة، مصطفى سند، اليوم الجمعة، ما وصفه بـ “جيش الحكومة الإلكتروني”، فيما اتهمه ببث أخبار كاذبة لتغيير الرأي العام. سند كتب منشوراً في فيسبوك وتابعتها منصة “إيشان”، جاء فيها: “جيش الحكومة الإلكتروني، يحاول بث اخبار كاذبة لغرض تغيير الرأي العام من قرطبة لأم اللول”. ويأتي منشور سند، […]

ظهرت المقالة “من قرطبة لأم اللول”.. سند يضرب جيش الحكومة الإلكتروني: يبث أخباراً كاذبة لتغيير الرأي العام أولاً على ايشان.