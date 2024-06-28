2024-06-28 17:06:07 - المصدر: منصة إيشان

نفى المحامي الخاص بهديل السامرائي، الأنباء المتداولة بشأن انتحار الفنانة الاستعراضية المعروفة بـ “أم اللول“، داخل زنزانتها في سجن بغداد المركزي. وقال المحامي طارق الشرع في حديث لمنصة “إيشان“، إن “ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتحار أم اللول، عار عن الصحة“. وأضاف، أنه “لا صحة لقيام (أم اللول) بشنق نفسها داخل سجن […]

ظهرت المقالة محاميها ينفي عبر “إيشان” أنباء انتحار “أم اللول” داخل سجن بغداد المركزي أولاً على ايشان.