العدل تكشف حقيقة انتحار "أم اللول" داخل السجن او هروبها

2024-06-28 17:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة العدل العراقية، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، انتحار الشخصية الشهيرة على "تيك توك" والمعروفة بـ"ام اللول" داخل السجن، أو هروبها.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً عن هروب المدعوة (هديل السامرائي) الملقبة بـ(أم اللول) من السجن الذي تقضي فيه عقوبتها حالياً، وخبراً ثانياً مفاده أنها انتحرت داخل السجن".

ونفى "هذه الأنباء المتداولة"، مؤكداً أنها "موجودة داخل أحد سجون النساء وتتمتع بصحة جيدة وما تم نشره هو عبارة عن أخبار مغرضة لا صحة لها".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أخباراً عن هروب "أم اللول"، فيما نشرت مواقع أخرى خبراً عن انتحارها داخل السجن.



