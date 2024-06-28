2024-06-28 17:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، بتشديد الامن حول مشاريع الماء في بغداد بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن نية استهدافها بـ"التفجير أو التسميم".

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم رفع وتيرة الحيطة والحذر وتبليغ الحراس من حماية المنشآت والحراس الليليين في المشاريع التابعة لمديرية ماء بغداد بزيادة اعدادهم خلال هذه الفترة".

وأضاف، إن "التشديد جاء، بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بوجود نية لاستهداف مشاريع الماء بواسطة التسميم او التفجير".