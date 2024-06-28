مع ارتفاع الحرارة وانقطاع الكهرباء.. ما احتمالية ان تشهد بغداد تظاهرات عارمة؟

2024-06-28 17:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، على إمكانية ان تشهد العاصمة العراقية بغداد تظاهرات عارمة في ظل ارتفاع الحرارة وانقطاع الكهرباء.

وقال الحكيم، لـ"بغداد اليوم"، ان "عودة التظاهرات الغاضبة في العاصمة بغداد امر متوقع جداً خاصة في شهر تموز واب المقبلين، مع استمرار الإخفاق في توفير الكهرباء للمواطنين، وكذلك الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، فهناك نقمة شعبية كبيرة تجاه هذا الامر".

وبين ان "الاستغلال السياسي لتحريك الشارع ليس ببعيد باستغلال معاناة الناس، لتحقيق اجندة ومكاسب سياسية وشخصية، خاصة في ظل وجود معارضة واضح للسوداني من قبل اطراف سياسية، حتى في داخل الاطار التنسيقي، بعد ما حقق من إنجازات محدودة ببعض الملفات، خشية من منافستهم انتخابيا".

وأضاف انه "بكل تأكيد بغداد لن تشهد أي تظاهرات شعبية ضخمة بعد اعتزال الصدر، فالقاعدة الشعبية الأكبر هي لدى الصدر في بغداد وهو الوحيد القادر على تحريك الشارع في بغداد وباقي مدن الوسط والجنوب، وعودته المرتقبة الى المشهد السياسي، قد تشهد عودة لتحريك الشارع مجدداً".

وشهدت محافظات عديدة وسط وجنوب العراق اعتصامات واحتجاجات على الكهرباء، فيما نجحت محافظة ذي قار من خطف 11 مكسبا وقرارا من وزارة الكهرباء لتحسين التجهيز بعد ان اقيم اعتصام امام محطة الناصرية الحرارية واعطاء مهلة 48 ساعة لوزارة الكهرباء لتحسين الوضع الكهربائي في المحافظة.