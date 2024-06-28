العمل: صرف راتب المعين المتفرغ لشهر حزيران مطلع الأسبوع المقبل

2024-06-28 17:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، أسباب تأخر صرف راتب المعين المتفرغ لشهر حزيران.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تود أن توضح للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ أنها أكملت جميع الإجراءات الإدارية والفنية لصرف راتب المعين المتفرغ لشهر حزيران".وأضافت، أنه "بسبب أيام العطل الرسمية لعيد الأضحى المبارك وأيام الجمعة والسبت التي تزامنت مع أيام صرف الراتب، تأخر وصول التمويل من وزارة المالية، مما أدى إلى تأجيل الصرف إلى مطلع الأسبوع المقبل".