الإعمار: الأعمال بمجسر قرطبة ليست صيانة وتقتصر على إكساء منطقة ربط بمساحة محدودة

2024-06-28 17:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت مديرية الطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار، اليوم الجمعة، أن الأعمال المنفذة حالياً بمجسر قرطبة في بغداد ليست إجراءات صيانة واقتصرت على إكساء منطقة ربط بمساحة بسيطة، مشددة على أن وضع المجسر سليم ويتمتع بالكفاءة الفنية المطلوبة بشكل تام.وقال مدير الدائرة حسين جاسم كاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم اليوم إجراء عملية إكساء لمنطقة الربط بين مقتربات الصعود والنزول بمجسر قرطبة من جهة وزارة الداخلية وبين الطريق الرئيسي".وأضاف، أن "لجنة الاستلام الأولي للمشروع وجهت الشركة المنفذة بتحقيق الاستوائية في هذه المنطقة التي لا تتجاوز العشرين متراً في كل جانب كجزء من متطلبات المشروع وهذا الأمر لا علاقة له من قريب أو من بعيد بوضع المجسر الإنشائي الذي يتمتع بالكفاءة الفنية المطلوبة بشكل تام وهو سليم تماماً لا مشاكل فيه".وتابع، أن "ما ينفذ ليس إجراء صيانة بل جزء من متطلبات الاستلام الأولي للمشروع وندعو وسائل الإعلام إلى عدم الاجتهاد أو النقل من مصادر غير رسمية بشأن مجريات العمل وأخذ المعلومة من المصادر المعنية لتكون دقيقة".وشدد كاظم على، أن "مشاريع فك الاختناقات التي تنتهي بمدد قياسية تنفذ وفق المواصفات القياسية العالمية وبأعلى المعايير ونطمئن الإخوة المواطنين أن جسور ومجسرات مشاريع فك الاختناقات مطابقة للمواصفات ومجسر قرطبة كذلك والعمل الحالي هو جزء بسيط وهو الآن بمراحله الأخيرة".