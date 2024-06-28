انطلاق مباراة منتخبنا الشبابي مع نظيره الألباني في بطولة غرب آسيا

2024-06-28 18:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعانطلقت، قبل قليل، مباراة منتخبنا الشبابي مع نظيره الألباني في بطولة غرب آسيا.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن مباراة منتخبنا الشبابي مع نظيره الألباني في بطولة غرب آسيا انطلقت قبل قليل، ضمن منافسات بطولة (الديار العربية)- غرب آسيا - السعودية 2024 - لمنتخباتِ الشباب دون 19 عاماً.