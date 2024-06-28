مانشستر يونايتد يرفض تجديد التعاقد مع بيني مكارثي

2024-06-28 18:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واعرفضت إدارة مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، طلب مدرب الفريق، الهولندي إريك تين هاج تجديد التعاقد مع بيني مكارثي.وذكرت صحيفة ،الديلي ميل،أن "تين هاج طلب من إدارة المانيو، تجديد التعاقد مع بيني مكارثي، الذي يتولى تدريب مهاجمي الفريق، لكن طلبه قوبل بالرفض".وينتهي عقد مكارثي مع المان يونايتد بنهاية الشهر الحالي، وتشير التقارير إلى رغبته في العمل كمدرب رئيسي بدلا من الانضمام إلى الأجهزة الفنية، بعدما تبين له أنه لن يستمر مع الشياطين الحمر.ولعب الجنوب أفريقي بيني مكارثي، دورا مهما في تقديم راشفورد لأفضل موسم في مسيرته، بعدما تصدر جدول ترتيب هدافي الفريق في موسم 2022-2023.ولكن الموسم الماضي شهد انخفاضا حادا في إنتاج مانشستر يونايتد التهديفي، حيث سجل الفريق 57 هدفا فقط طوال موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.