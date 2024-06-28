2024-06-28 18:24:07 - المصدر: منصة إيشان

إيشان – بغداد وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة لإعداد رد رسمي على تقرير أممي يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام في العراق. وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “الحكومة العراقية اطلعت على تقرير المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر في 27 حزيران 2024، الذي يكرّس […]

ظهرت المقالة السوداني يشكل لجنة لإعداد رد رسمي على تقرير أممي بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام أولاً على ايشان.