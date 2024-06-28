اخبار العراق الان

الرئيسيةمنصة إيشاناخبار العراق السياسية › بسبب “التمايز”.. عالية نصيف تعلن انشقاقها من ائتلاف المالكي

بسبب “التمايز”.. عالية نصيف تعلن انشقاقها من ائتلاف المالكي

بسبب “التمايز”.. عالية نصيف تعلن انشقاقها من ائتلاف المالكي
بسبب “التمايز”.. عالية نصيف تعلن انشقاقها من ائتلاف المالكي
2024-06-28 18:24:07 - المصدر: منصة إيشان

إيشان – بغداد أعلنت النائبة عالية نصيف، اليوم الجمعة، انشقاقها عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، بسبب ما وصفته بـ “التمايز”. وقالت نصيف في تدوينة تابعتها منصة “إيشان”: “أُعلِنُ خروجي من كتلة دولة القانون لاختلاف الرؤى السياسية للمرحلة القادمة وبسبب التمايز الموجود بين أعضاء دولة القانون وخصوصاً بين المستقلين وبين الذين لديهم انتماء […]

ظهرت المقالة بسبب “التمايز”.. عالية نصيف تعلن انشقاقها من ائتلاف المالكي أولاً على ايشان.

واصل المتابعة على منصة إيشان