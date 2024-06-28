2024-06-28 18:24:07 - المصدر: منصة إيشان

إيشان – بغداد أعلنت النائبة عالية نصيف، اليوم الجمعة، انشقاقها عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، بسبب ما وصفته بـ “التمايز”. وقالت نصيف في تدوينة تابعتها منصة “إيشان”: “أُعلِنُ خروجي من كتلة دولة القانون لاختلاف الرؤى السياسية للمرحلة القادمة وبسبب التمايز الموجود بين أعضاء دولة القانون وخصوصاً بين المستقلين وبين الذين لديهم انتماء […]

ظهرت المقالة بسبب “التمايز”.. عالية نصيف تعلن انشقاقها من ائتلاف المالكي أولاً على ايشان.