2024-06-28 18:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، غلق مطعم يبيع الكحول واعتقال 16 أجنبياً بداخله في منطقة المنصور. وقالت القيادة في بيان ورد لمنصة “إيشان“، إن “قوة مشتركة من (اللواء السابع – الفرقة الثانية شرطة اتحادية، الفوج التكتيكي/قيادة شرطة بغداد) نفذت عمليات تفتيش وتدقيق للمطاعم المخالفة للضوابط والشروط“. وأضافت، أنه “تم غلق مطعم غير مجاز يمارس […]

ظهرت المقالة بداخله 16 أجنبياً.. قوة أمنية تغلق مطعماً يبيع الكحول في بغداد أولاً على ايشان.