النائب عالية نصيف تعلن خروجها من كتلة دولة القانون

2024-06-28 18:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت النائب عالية نصيف، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، خروجها من كتلة دولة القانون بسبب "التمايز" الموجود بين أعضاءها.

وقالت نصيف بتغريدة لها عبر موقع "أكس"، تابعتها "بغداد اليوم": "أُعلِنُ خروجي من كتلة دولة القانون لاختلاف الرؤى السياسية للمرحلة القادمة وبسبب التمايز الموجود بين أعضاء دولة القانون وخصوصاً بين المستقلين وبين الذين لديهم انتماء حزبي".

وأضافت: "هذه الرؤية موجودة لدى أغلب الأعضاء المستقلين، والأيام القادمة ستكشف ما يحصل من تمايز وطبقية، أتمنى التوفيق للإخوة والأخوات في دولة القانون".