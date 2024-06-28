النائب عالية نصيف تعلن خروجها من كتلة دولة القانون
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت النائب عالية نصيف، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، خروجها من كتلة دولة القانون بسبب "التمايز" الموجود بين أعضاءها.
وقالت نصيف بتغريدة لها عبر موقع "أكس"، تابعتها "بغداد اليوم": "أُعلِنُ خروجي من كتلة دولة القانون لاختلاف الرؤى السياسية للمرحلة القادمة وبسبب التمايز الموجود بين أعضاء دولة القانون وخصوصاً بين المستقلين وبين الذين لديهم انتماء حزبي".
وأضافت: "هذه الرؤية موجودة لدى أغلب الأعضاء المستقلين، والأيام القادمة ستكشف ما يحصل من تمايز وطبقية، أتمنى التوفيق للإخوة والأخوات في دولة القانون".
أُعلِنُ خروجي من كتلة دولة القانون لاختلاف الرؤى السياسية للمرحلة القادمة وبسبب التمايز الموجود بين أعضاء دولة القانون وخصوصاً بين المستقلين وبين الذين لديهم انتماء حزبي، وهذه الرؤية موجودة لدى أغلب الاعضاء المستقلين، والأيام القادمة ستكشف ما يحصل من تمايز وطبقية، أتمنى التوفيق…
أُعلِنُ خروجي من كتلة دولة القانون لاختلاف الرؤى السياسية للمرحلة القادمة وبسبب التمايز الموجود بين أعضاء دولة القانون وخصوصاً بين المستقلين وبين الذين لديهم انتماء حزبي، وهذه الرؤية موجودة لدى أغلب الاعضاء المستقلين، والأيام القادمة ستكشف ما يحصل من تمايز وطبقية، أتمنى التوفيق…— النائب عالية نصيف (@ALYANSAIFJASIM) June 28, 2024