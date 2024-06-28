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"زوج النائبة فيان صبري".. مقتل ضابط كبير في البيشمركة بأربيل

"زوج النائبة فيان صبري".. مقتل ضابط كبير في البيشمركة بأربيل
2024-06-28 18:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الجمعة، بمقتل مسؤول عسكري في وزارة البيشمركة باربيل. 

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز ان "المسؤول يُدعى ( محسن محمد رشيد) وهو برتبة لواء في الطبابة العسكرية التابعة لوزارة البيشمركة حيث تم العثور على جثته داخل سيارته على طريق 150 باربيل". 

وأضاف أنه " لم يتم حتى الآن التأكد ما اذا كان الحادث نتيجة انتحار أم هجوم مسلح". 

وتابع أن "اللواء محسن هو زوج فيان صبري رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب".

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