"زوج النائبة فيان صبري".. مقتل ضابط كبير في البيشمركة بأربيل
2024-06-28 18:48:08 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الجمعة، بمقتل مسؤول عسكري في وزارة البيشمركة باربيل.
وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز ان "المسؤول يُدعى ( محسن محمد رشيد) وهو برتبة لواء في الطبابة العسكرية التابعة لوزارة البيشمركة حيث تم العثور على جثته داخل سيارته على طريق 150 باربيل".
وأضاف أنه " لم يتم حتى الآن التأكد ما اذا كان الحادث نتيجة انتحار أم هجوم مسلح".
وتابع أن "اللواء محسن هو زوج فيان صبري رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب".