2024-06-28 19:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أفاد مصدر أمني في مدينة أربيل، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، بمقتل زوج رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على اللواء في وزارة البيشمركه محسن رشيد محمد بينما كان داخل مركبته على شارع الـ 60 في أربيل".

وأضاف، إن "اللواء محسن زوج رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي الدكتورة فيان صبري، ويبلغ من العمر 55 عاما".



