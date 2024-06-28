2024-06-28 19:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص حمودي اللامي، اليوم الجمعة، إيلاء الحكومة اهتماماً كبيرا بتطوير الصناعة المحلية، وفيما تحدث عن قصص نجاح حققت فائضاً ببعض الصناعات، أكد أن الكثير من الشركات الأجنبية أبدت رغبتها بالاستثمار في العراق.وقال اللامي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة وضعت دعم الصناعة على رأس أولوياتها ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع هذا الملف بشكل مستمر، ومن صور هذا الدعم النهوض بواقع المنتج المحلي الذي لم تتعد مساهمته في السابق الـ 4%".وأضاف، أن "هناك 66 ألف معمل في العراق توقف عن العمل وبالمقابل هنالك 33 ألفاً أخرى مستمرة بالعمل والعدد يزداد مع استمرار وتصاعد الدعم الحكومي عبر خطوات متواصلة".وتابع، أن "هنالك عقداً كبيراً لاستثمار الفوسفات في العراق وكذلك لدينا قصص نجاح تحققت في عهد الحكومة الحالية حيث حققنا فائضاً في إنتاج الأسمنت وكذلك مادة الحديد ولدينا 17 معملاً لإنتاج الحديد ولدينا تطور بعمل معامل الطابوق التي تنتج حالياً 13 مليون طابوقة سنوياً".ولفت إلى، أن "رئيس الوزراء أولى أهمية للصناعات الإنشائية خاصة وأن العراق مقبل على تنفيذ مشاريع كبيرة للمدن السكنية وبحاجة مستمرة لتلك الصناعات والحكومة تريد أن تغطي الحاجة من الصناعة المحلية".وأكد اللامي، أن "الكثير من الشركات الأجنبية أبدت رغبتها في الاستثمار بالعراق، وتلقينا على سبيل المثال 76 طلباً لإنشاء مشاريع دوائية والحكومة بدأت بنقل تكنولوجيا لإنتاج 18 نوعا من أدوية السرطان".