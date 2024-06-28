لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية تمدد الاقتراع لساعتين

2024-06-28 19:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - طهران

أفاد مراسل "بغداد اليوم" في طهران، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، بتمديد فترة الاقتراع الانتخابات الرئاسية الإيرانية لمدة ساعتين وللمرة الثانية تواليا.

وقال مراسلنا إن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الرئاسية في إيران، محسن إسلامي، أعلن عن تمديد فترة الانتخابات لمدة ساعتين وهذا هو التمديد الثاني.

ونقل عن إسلامي قوله: "تمديد الانتخابات الرئاسية الإيرانية حتى الساعة 10 مساءاً، نظراً لإقبال الشعب على الانتخابات الرئاسية في عموم البلاد".

وكانت السلطات الإيرانية قد مددت فترة التصويت في انتخابات الرئاسة الـ14 حتى الساعة الثامنة من مساء الجمعة بعد أن كانت مقررة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيتها المحلي.