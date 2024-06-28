تضم مليوني عضو.. إغلاق 19 قناة على "تلغرام" تروج للدعارة بالعراق

2024-06-28 19:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس النواب سوران عمر، يوم الجمعة، أن وزارة الاتصالات العراقية حجبت 19 قناة على تطبيق تلغرام، للترويج والإعلان عن البغاء في جميع مناطق ومدن العراق بما فيها إقليم كوردستان، تضم أكثر من مليوني عضو.

وكتب عمر في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إنه "بناءً على طلب تقدم به إلى وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، طلب خلاله إغلاق القنوات الـ 19 التي كانت مصدرا خطيرا للدعارة في العراق وإقليم كوردستان، والتي تحتوي على صور لآلاف النساء في المدن الكوردية والعربية التي كانت تستخدم للدعارة".

وأضاف أنه "وبفضل وزيرة الاتصالات والأجهزة الأمنية تم إغلاق جميع قنوات الدعارة الـ 19".

وكان النائب سوران عمر، قد تقدم بطلب رسمي في تاريخ 28 من شهر أيار/مايو الماضي، إلى وزيرة الاتصالات العراقية طالب من خلاله بإغلاق مجموعة في برنامج تلغرام تضم 348 ألف عضو، مع 18 مجموعة أخرى تحمل كل منها اسم محافظة عراقية بما في ذلك إقليم كوردستان، وتضم أكثر من مليوني مواطن، وهي مواقع اجتماعية ومصدر سهل للبغاء.