شبكة الإعلام العراقي تحصد المراكز الأولى بجوائز المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس

2024-06-28 19:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

حصدت شبكة الإعلام العراقي المراكز الأولى في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 24 المنعقد في تونس.

وفازت الشبكة بالمركز الأول بجائزة التبادلات البرامجية التلفزيونية في المهرجان العربي بتونس، والمركز الأول بجائزة التبادلات البرامجية الشاملة، والمركز الأول بجائزة التبادلات البرامجية الإذاعية في المهرجان".

وفاز برنامج المدرسة المستنصرية "بعيون عربية" من إنتاج شبكة الإعلام بالجائزة الأولى للمهرجان، كما حصدت الشبكة المركز الأول بجائزة رواد البحث العلمي في الوطن العربي عن برنامج رائد الفكر ابن الهيثم في المهرجان العربي بتونس، وكذلك الجائزة الأولى بالتبادل الإخباري في المهرجان العربي بتونس، وحصلت إذاعة جمهورية العراق على جائزة تقديرية خاصة من المهرجان العربي في تونس.