التعادل الإيجابي يحسم لقاء منتخبنا الشبابي مع نظيره الألباني
2024-06-28 19:54:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
حسم التعادل الإيجابي 1-1، اليوم الجمعة، لقاء منتخبنا الشبابي مع نظيره الألباني في بطولة غرب آسيا.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "منتخبنا الشبابي تعادل بنتيجة 1-1 مع نظيره الألباني ضمن منافسات بطولة (الديار العربية) - غرب آسيا - السعودية 2024 - لمنتخبات الشباب دون 19 عاماً.
وأضاف، أن "اللاعب حسين فاهم سجل هدف التقدم لمنتخبنا في الدقيقة 56 من المباراة، فيما تعادل المنتخب الألباني في الدقيقة 69 من الشوط الثاني".
حسم التعادل الإيجابي 1-1، اليوم الجمعة، لقاء منتخبنا الشبابي مع نظيره الألباني في بطولة غرب آسيا.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "منتخبنا الشبابي تعادل بنتيجة 1-1 مع نظيره الألباني ضمن منافسات بطولة (الديار العربية) - غرب آسيا - السعودية 2024 - لمنتخبات الشباب دون 19 عاماً.
وأضاف، أن "اللاعب حسين فاهم سجل هدف التقدم لمنتخبنا في الدقيقة 56 من المباراة، فيما تعادل المنتخب الألباني في الدقيقة 69 من الشوط الثاني".