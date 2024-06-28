التعادل الإيجابي يحسم لقاء منتخبنا الشبابي مع نظيره الألباني

2024-06-28 19:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحسم التعادل الإيجابي 1-1، اليوم الجمعة، لقاء منتخبنا الشبابي مع نظيره الألباني في بطولة غرب آسيا.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "منتخبنا الشبابي تعادل بنتيجة 1-1 مع نظيره الألباني ضمن منافسات بطولة (الديار العربية) - غرب آسيا - السعودية 2024 - لمنتخبات الشباب دون 19 عاماً.وأضاف، أن "اللاعب حسين فاهم سجل هدف التقدم لمنتخبنا في الدقيقة 56 من المباراة، فيما تعادل المنتخب الألباني في الدقيقة 69 من الشوط الثاني".