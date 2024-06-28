2024-06-28 20:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اجتاز نجم نادي برشلونة والمنتخب الإسباني، لامين جمال، امتحانات المرحلة الثانوية، فيما أعلن نجم مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي فيل فودين، قدوم ولده الثالث.

‎وأصبح جمال (16 عاما)، الذي حجز مكانه في التشكيلة الأساسية لبرشلونة وإسبانيا هذا الموسم، أصغر لاعب يشارك في بطولة أوروبا حين شارك في فوز بلاده على كرواتيا في مستهل مشوارها في المجموعة الثانية في وقت سابق من هذا الشهر.

‎وقال لامين جمال لإذاعة (أوندا سيرو) الإسبانية "لقد اجتزت الامتحانات وحصلت على الشهادة. درجاتي الدراسية؟ رأيتها على الهاتف لأكون صادقا وكانت تشير إلى أنني قد نجحت لذلك أغلقت التطبيق واتصلت بوالدتي وأخبرتها".

من جانبه، هنأ المنتخب الإنجليزي، في المنشور على منصة "إكس"، فيل فودين، بالقول: "تهانينا ومرحبا بعودتك"، مضمناً في منشوره الترحيبي إلى رمز تعبيري لطفل.