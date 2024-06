محافظ ذي قار يعلن عن تقدم كبير في مساع المحافظة لإنشاء محطة كهرباء عملاقة

2024-06-28 20:24:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن محافظ ذي قار، السيد مرتضى الابراهيمي، اليوم عن تحقيق تقدم كبير في مساعي المحافظة الرامية لإنشاء محطة كهربائية عملاقة بقدرة 3000 ميغاواط، والتي ستكون بمثابة نقلة نوعية في تلبية احتياجات المحافظة المتزايدة من الطاقة الكهربائية. وأوضح الابراهيمي في بيان صحفي تلقته شبكة اخبار الناصرية أنه أجرى اتصالا...

