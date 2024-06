2024-06-28 20:24:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن عمليات الضبط المنفذة من قبل مكاتبها خلال شهر ايار الماضي.وبحسب بيان هيئة النزاهة، الذي ورد إلى “شبكة اخبار الناصرية”، فإن “مكتب الزاهة في محافظة ذي قار تصدر محافظات العراق بعدد عمليات الضبط المنفذة”.وأوضح، ان “مكتب الهيئة في محافظة ذي قار...

The post 36 عملية.. نزاهة ذي قار تتصدر المحافظات بعمليات الضبط المنفذة في ايار الماضي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.