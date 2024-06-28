2024-06-28 20:48:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأكد مدير الطرق والجسور في الأنبار وسام رياض العبيدي، اليوم الجمعة، مرحلتين من أعمال إكمال طريق الرمادي - القائم والاستعداد للمرحلة النهائية.وقال العبيدي، لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "الطريق يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية وتنفذه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وبمسارين وثلاثة مقاطع".وأضاف، أن "المقطع الاول بطول 25 كيلو يبدأ من مفرق هيت الى منطقة الدولاب، فيما يبدأ المقطع الثاني من منطقة الدولاب الى منطقة جبة في ناحيه البغدادي وبطول 25 كيلو مترا وعرض 21 مترا، فيما يبلغ المقطع الأخير 33 كيلومتراً ويمتد من مفرق منطقه جبة البغدادي، وصولا الى مدخل سد حديثة".ولفت إلى أن "الشركة المنفذة للمشروع مستمرة ونفذت أعمال القناطر (الترابية) ومن ثم فرش الحصى تمهيداً لمرحلة الإكساء والتبليط بطبقة البلومير الأسفلتية التي تتحمل الأحمال العالية وظروف الطقس وهي المرحلة الثالثة والنهائية ".وأكد أن "الجزء الذي يبدأ من الرمادي تم إنجازه في مرحلة سابقة وبطول 140 كيلومترا"، مشيراً إلى أن "الطريق كان يسمى بطريق الموت، كونه ذا ممر واحد، وقد شهد مئات الحوادث بين حالات وفاة وإصابات بليغة".