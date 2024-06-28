2024-06-28 20:48:07 - المصدر: منصة إيشان

دخلت السفينة الهجومية البرمائية الأميركية “واسب” منطقة شرق البحر المتوسط هذا الأسبوع في حين تقوم الولايات المتحدة بنشر سفن حربية في محاولة لمنع تصاعد القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط. قال مسؤول أميركي إنه في حين أن لدى “واسب” القدرة على المساهمة في إجلاء المدنيين في حال […]

ظهرت المقالة هل نشهد حرباً؟.. أمريكا تعزز وجودها في البحر المتوسط بسفينة هجومية قرب لبنان أولاً على ايشان.