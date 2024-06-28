وزارة النفط تعلن إنتاج البنزين السوبر لأول مرة من مصافي الشمال

2024-06-28 21:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن إنتاج البنزين السوبر من شركة مصافي الشمال لأول مرة وبمعدل ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف لتر.وقالت وزارة النفط في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعادة الإعمار لجميع الوحدات الإنتاجية المتضررة والمتوقفة في شركة مصافي الشمال منذ عام 2014 ، والعمل على الارتقاء بالمواصفات الفنية للمنتجات النفطية ، وزيادة الطاقات التكريرية للمصافي الوطنية ، وصولاً الى الاكتفاء الذاتي وإيقاف الاستيراد، تم إنتاج البنزين "السوبر" من مصافي الشمال بمعدل ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف لتر وبعدد أوكتاني (98)".وأضافت، أن "ذلك يأتي بعد نجاح الجهد الوطني في شركة مصافي الشمال من إنجاز مشروع إعادة إعمار وحدة تحسين البنزين"، مشيدة بـ "الجهود الوطنية المخلصة للعاملين في شركة مصافي الشمال والجهات الساندة ، وجهود مدير عام الشركة في الارتقاء بالمواصفات الفنية لوحدة تحسين البنزين من العدد الاوكتاني (92%)الى المواصفات العالمية السوبر العدد الاوكتاني (98%)".وأشارت الى أنه "من المؤمل الاحتفال بهذا الإنجاز الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة"، مبينة أن "رئيس مجلس الوزراء كان قد افتتح في شباط الماضي مشروع مصفى الشمال بطاقة (150) ألف برميل باليوم بعد إعادة إعماره بالجهد الوطني ".