العثور على جثة غريق بالنجف واحتراق منزلين في كركوك

2024-06-28 21:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الجمعة، بالعثور على جثة (غريق) في محافظة النجف، فيما شهدت محافظة كركوك احتراق منزلين.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "الشرطة النهرية، عثر على جثة مجهولة الهوية لشاب يبلغ من العمر حوالي 20 عاماً، قضى غرقاً في نهر المشخاب وبالتحديد ناظم المشخاب ضمن محافظة النجف".

وأبلغ مصدر ثانٍ، الوكالة، بإن "حريقا وقع في موقعين منفصلين في مركز ناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة (75 كم جنوب غربي كركوك)، حيث وقع الأول في منزل المدعو (خالد سلمان) والثاني (عزيز عبطان) وأسفر عن احتراق المنزلين والحاق أضرار مادية فيهما دون أية إصابات بشرية".

وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني وصلت لموقعي الحريقيين وتمكنت من السيطرة عليهما، وفتح تحقيق بالحادث، الذي تبين أنه ناجم عن تماس كهربائي".