الداخلية: عملية شراء السلاح تسير بشكل جيد وسط إقبال من المواطنين

2024-06-28 21:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع- وسام الملاأكدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن عملية حصر وشراء السلاح تسير بشكل جيد وسط إقبال من المواطنين، فيما أعلنت ارتفاع نسبة تسليم وشراء الأسلحة.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة الدائمة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة تواصل واجباتها وتعمل بمسارين: الأول تسجيل الأسلحة والثاني شراء الأسلحة"، مشيراً إلى، أن "العمليتين تسيران بشكل جيد، وسط إقبال من المواطنين والبرنامج مستمر لأربع سنوات وتعليماته وفق البرنامج الحكومي".وأشار إلى، أن "التفاعل من قبل المواطن جيد وهناك ارتفاع بنسبة تسليم وشراء الأسلحة", موضحاً، أن "الوزارة تعمل على شراء الأسلحة بأسعار جيدة".وأضاف، أن "موازنة شراء الأسلحة التي خصصها مجلس الوزراء تبلغ 16 مليار دينار منها ملياران إلى بغداد ومليار لكل محافظة كدفعة أولى، وفي حال نفادها ستزود بموازنة أخرى".