2024-06-28 21:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حسمت دائرة الطب الشرعي في اربيل يوم الجمعة، الجدل بطريقة وفاة اللواء محسن رشيد زنكنة زوج النائبة في البرلمان العراقي فيان صبري.

وذكرت مديرية شرطة اربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "في الساعة (4:30) عصراً وصلت مفارز مديرية شرطة أربيل إلى مكان حادث وفاة في شارع 150 في مدينة أربيل قرب الوحدات السكنية في مدينة سلافا وبعدها تم نقل الجثة للفحص الطبي الشرعي".

واضاف البيان؛ أن الطب الشرعي بيّن "انتحار مواطن يدعى (محسن رشيد) وهو ضابط برتبة لواء في وزارة البيشمركة بسلاح كلاشينكوف".

من جانبها؛ نعت وزارة البيشمركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ وفاة اللواء محسن محمد رشيد مدير الشؤون الطبية السابق في وزارة البيشمركة، مشيرة إلى أنه "توفي اثر حادث مؤسف ونترك تفاصيل كيفية الحادث لتحقيقات القوات الامنية".

ولفتت إلى أن "اللواء محسن محمد كان ضابطا مخلصا ومهتما في مجال الطب العسكري وخدم قوات البيشمركة وخاصة في القتال ضد إرهابيي داعش".

وفي وقت سابق؛ افاد مصدر محلي بمقتل مسؤول عسكري في وزارة البيشمركة باربيل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز ان "المسؤول يُدعى ( محسن محمد رشيد) وهو برتبة لواء في الطبابة العسكرية التابعة لوزارة البيشمركة حيث تم العثور على جثته داخل سيارته على طريق 150 باربيل".

وأضاف أنه " لم يتم حتى الآن التأكد ما إذا كان الحادث نتيجة انتحار أم هجوم مسلح".

وتابع أن "اللواء محسن هو زوج فيان صبري رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب".