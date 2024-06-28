نفط البصرة وشقيقه الوسط يتأهلان لنصف نهائي دوري المحترفين لكرة الصالات

2024-06-28 22:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق نفط البصرة مع فريق الحشد الشعبي بنتيجة 3-3 ضمن دوري المحترفين لكرة الصالات PLAY OFFS.

وبهذه النتيجة ضمن فريق نفط البصرة بلوغ الدور نصف النهائي لدوري المحترفين.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نفط البصرة (4 -1).

وضمن المنافسات ذاتها ضمن فريق نفط الوسط بلوغ الدور نصف النهائي لدوري المحترفين بعد فوزه على امانة بغداد بنتيجة (6 - 4).

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نفط الوسط (7 -1).