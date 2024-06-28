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نفط البصرة وشقيقه الوسط يتأهلان لنصف نهائي دوري المحترفين لكرة الصالات

نفط البصرة وشقيقه الوسط يتأهلان لنصف نهائي دوري المحترفين لكرة الصالات
نفط البصرة وشقيقه الوسط يتأهلان لنصف نهائي دوري المحترفين لكرة الصالات
2024-06-28 22:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق نفط البصرة مع فريق الحشد الشعبي بنتيجة 3-3 ضمن دوري المحترفين لكرة الصالات PLAY OFFS.

وبهذه النتيجة ضمن فريق نفط البصرة بلوغ الدور نصف النهائي لدوري المحترفين.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نفط البصرة (4 -1).

وضمن المنافسات ذاتها ضمن فريق نفط الوسط بلوغ الدور نصف النهائي لدوري المحترفين بعد فوزه على امانة بغداد بنتيجة (6 - 4).

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نفط الوسط (7 -1).

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