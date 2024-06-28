محافظ بغداد: إجراءات قانونية بحق المخالفين لشروط السلامة

2024-06-28 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الجمعة، عن إجراءات قانونية بحق المخالفين لشروط السلامة.وذكر بيان للمحافظة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي وخلال جولة ميدانية أجراها، يرافقه رئيس مجلس محافظة بغداد ورئيس اللجنة الأمنية، ولجنة الأزمات في مجلس محافظة بغداد، وعدد من مسؤولي الدفاع المدني".وأضاف، أن "الجولة تضمنت زيارة ميدانية لمجمع مدينة الطب ومستشفى المؤيد الأهلي، وأيضا مجموعة من الأسواق في منطقة الوزيرية والمخازن في منطقة الظلال للاطلاع على إجراءات السلامة والدفاع المدني وتوفر الشروط والمواصفات".وأكد العلوي- بحسب البيان- أنه "تم تأشير الكثير من الملاحظات، وسنتعامل معها بشكل عاجل وفوري؛ لمعالجتها والحد من وقوع حوادث الحريق وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة".وأضاف، أنه "سيتم أيضا تذليل جميع العقبات أمام فرق الدفاع المدني، ونوجه ونتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لمتطلبات الدفاع المدني التي تؤشرها مديريات الدفاع المدني في الكرخ أو الرصافة".