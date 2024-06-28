شرطة أربيل: زوج النائب فيان صبري "انهى حياته بيده"

2024-06-28 22:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكدت قيادة شرطة أربيل، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، أن ما تعرض له زوج النائب فيان صبري "انتحار".

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "اليوم (28-6-2024) الساعة (4:30) عصراً وصلت فرق الأدلة والجريمة التابعة لشرطة أربيل وفرق كاميرات المراقبة التابعة لمديرية شرطة أربيل إلى مكان حادثة الوفاة في الشارع الجانبي الذي على شارع 150 متر لمدينة أربيل قرب الوحدات السكنية في مجمع سلافا ستي".

وأضافت: "بعد نقل الجثة للفحص الطبي الشرعي تبين انتحار المواطن (محسن محمد رشيد) وهو ضابط برتبة لواء في وزارة البيشمركة بسلاح كلاشينكوف".

وبنفس السياق، نقلت وسائل إعلام كردية، أن اللواء في وزارة البيشمركة محسن رشيد محمد كتب قبل مقتله، منشورا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا يتحدث عن الموت.

وبحسب تلك الوسائل فقد كتب اللواء محسن إن "الموت أهون من أن ترى الظلم بعينك وتجالس الظالم وتعجز عن الكلام حتى".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني في مدينة أربيل، بمقتل زوج رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على اللواء في وزارة البيشمركة محسن رشيد محمد بينما كان داخل مركبته على شارع الـ 60 في أربيل".

وأضاف، إن "اللواء محسن زوج رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي الدكتورة فيان صبري، ويبلغ من العمر 55 عاما".