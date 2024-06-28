هرب من الحر إلى الموت.. "زاب كركوك" يبتلع الشاب "الرابع" في اقل من اسبوع

2024-06-28 22:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في قضاء الدبس شمال غربي محافظة كركوك، مساء يوم الجمعة، ان شاباً لقي مصرعه غرقاً عندما كان يمارس السباحة هربا من حر الصيف بنهر الزاب.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مراهقاً يبلغ من العمر 14 عاماً كان يمارس السباحة في نهر الزاب قرب مشروع سد الدبس (50 كم شمال غربي كركوك)، وقام بالتوجه الى منتصف النهر وقوة جريان النهر سحبته الى قاع النهر ومات غرقاً".

وأضاف المصدر أن "الأهالي وفرق الإنقاذ تسعى لانتشال الجثة التي هبطت الى قاع النهر وسحبتها شدة وقوة مياه نهر الزاب".

وتابع أن "الجثة لازالت عالقة بالنهر ولم تفلح محاولات الشرطة النهرية والشباب في انتشالها".

يذكر أن هذه الحالة الرابعة خلال أقل من أسبوع حيث غرق أمس شاب في ناحية الزاب وكذلك قبله بأيام غرق شخص ثان بدأت الموقع وسبقه غرق شاب بنهر الزاب في ناحية التون كوبري شمال غربي كركوك.