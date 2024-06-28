رئاسة البرلمان تعزي رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بوفاة زوجها

2024-06-28 22:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعربت رئاسة مجلس النواب، اليوم الجمعة، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، فيان صبري، بوفاة زوجها اللواء محسن رشيد محمد.وقال بيان لرئاسة مجلس النواب- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئاسة مجلس النواب، أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، فيان صبري، بوفاة زوجها اللواء محسن رشيد محمد ".وأضاف البيان، أنه "بقلوب يعتصرها الحزن والألم، تلقينا نبأ وفاة اللواء محسن رشيد محمد، زوج رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، النائب فيان صبري، فتتقدم رئاسة مجلس النواب بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى زوجة وأسرة ومحبي الفقيد، ونسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان".