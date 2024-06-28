الخدمات النيابية: خطة حكومية لتنفيذ 25 مدينة سكنية

2024-06-28 22:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- نور الزيديأكد رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية علي الحميداوي، اليوم الجمعة، وجود خطة حكومية لتنفيذ 25 مدينة سكنية.وقال الحميداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" العراق يحتاج من 3 الى 4 ملايين وحدة سكنية في الوقت الراهن لإنهاء أزمة السكن ومشاريع الحكومة لإنهاء الأزمة واعدة وتسير وفق ما خطط لها وهنالك خطة لتنفيذ 25 مدينة سكنية وهذا العمل سيسهم بتقليل آثار أزمة السكن بشكل كبير".وأضاف، أن "مدينة علي الوردي السكنية أحد هذه المشاريع، قد تصل الى أكثر من مليون وحدة سكنية وتتحول الى محافظة جديدة"، موضحا أن" المدينة أحيلت الى شركات تخصصية وسيتم المباشرة بالبنى التحتية والطرق الرابطة بين المدينة من أجل تشجيع السكن فيها".وأضاف، أن" هنالك 7 آلاف مجمع عشوائي و3 ملايين وحدة سكنية عشوائية في العراق"، موضحا أن" مجلس النواب يعمل على تشريع قانون يتعلق بإفراز الأراضي الزراعية التي تقع ضمن التصميم الأساسي، مختلفا عن القرار الحكومي المعمول به".ولفت الى أنه" تمت القراءة الأولى للقانون في البرلمان وسيتم قراءته ثانية، حيث سيكيف القانون الجنس الزراعي ويحوله الى طابو سكني، إذ أن كثيرا من المناطق الزراعية تحولت الى سكنية ومجمعات "، لافتا الى أن" القانون يدعم القرار الحكومي بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية".وأصدر مجلس الوزراء في عام 2022 قراره المرقم 320 والذي أجاز لأمانة بغداد، تحويل جنس الأراضي الزراعية المشغولة إلى سكنية وتمليكها إلى ساكنيها، بشرط أن تكون عائدة إلى الدولة، ولا تُعيق أي مشاريع حيوية في المستقبل، كمد خطوطا ناقلة أو مناطق محرمة، وبهذه الحالة يجوز للأمانة تمليكها وتحويل جنسها إلى سكني.ويوم الثلاثاء الماضي أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن مدينة علي الوردي السكنية الجديدة ستكون أضخم مدينة في تأريخ الدولة العراقية.