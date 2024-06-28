2024-06-28 23:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة عزمه خوض السباق الرئاسي رغم أدائه السيئ في المناظرة التي خاضها الخميس في وجه منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه قادر على النهوض مجددا. ووجه بايدن، انتقادات لاذعه لمنافسه ترامب، متهما إياه برفض الإجابة 3 مرات، خلال مناظرة بينهما، عن قبول نتائج الانتخابات المقبلة. وبحسب وكالة […]

ظهرت المقالة بعد “سقوطه المدوي” أمام ترامب.. بايدن يخاطب جمهوره: انتظروني أولاً على ايشان.