2024-06-28 23:12:07 - المصدر: منصة إيشان

ابدت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، امتعاضاً من طلبات دول عربية لرعاياها بمغادرة البلاد؛ تزامنا مع تهديدات إسرائيلية باجتياح اجزاء من لبنان. وقال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، “كان يجب يستعاض عن تلك البيانات التي تزرع القلق بين المواطنين والزائرين بمواقف تضامن مع لبنان تعبّر عن الوقوف إلى جانبه بوجه تلك الحملة الممنهجة […]

ظهرت المقالة بيروت “تمتعض” من طلبات دول عربية بمغادرة رعاياها: اضغطوا على وقف اعتداءات إسرائيل أولاً على ايشان.