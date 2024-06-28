نجم المان يونايتد يستعد لأول ظهور أساسي في يورو 2024

2024-06-28 23:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واعيخطط جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، لإجراء بعض التغييرات على تشكيل الأسود الثلاثة عند مواجهة سلوفاكيا الأحد المقبل، في ثمن نهائي بطولة يورو 2024.وعانى ساوثجيت من انتقادات لاذعة طوال دور المجموعات، لظهور فريقه بمستوى متدني، رغم امتلاكه لاعبين يتميزون بجودة عالية.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ساوثجيت بصدد الاعتماد على الشاب كوبي ماينو لاعب وسط مانشستر يونايتد، منذ البداية، ليجاور ديكلان رايس.وكان المدرب الإنجليزي قد اعتمد على ترنت أليكسندر أرنولد في أول مباراتين، قبل أن يلجأ لكونور جالاجير في المباراة الثالثة.رغم ذلك، أفادت الصحيفة بأن ساوثجيت لا ينوي المساس بباقي الأسماء التي عول عليها في المباريات الماضية.ويعني ذلك أن الثنائي أنتوني جوردون وكول بالمر، لن يشاركا منذ البداية كما جرت العادة منذ بداية البطولة.لكن، مدرب المنتخب الإنجليزي قد يضطر لإجراء تغيير آخر على الجهة اليسرى، في ظل الشكوك المحيطة بحالة كيران تريبيير، الذي لم يشارك في التدريبات آخر 48 ساعة.