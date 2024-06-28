بغداد تسجل سابع حالة انتحار خلال 24 ساعة

2024-06-28 23:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت العاصمة بغداد، سابع حالة انتحار خلال 24 ساعة، وفقاً لمصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة تولد 1978 أقدمت على الانتحار بأسلوب حرق نفسها مستخدمة مادة النفط داخل دارها ضمن قطاع 36 في مدينة الصدر، وهي الحالة السادسة خلال 24 ساعة".

كما اشار المصدر الى ان "شاباً تولد 2007 أقدم على الانتحار باسلوب الشنق ضمن منطقة زيونة".

ووفقاً للمصدر، "لم تعرف أسباب الانتحار للحالتين".

وسجلت العاصمة بغداد خلال آخر 24 ساعة خمس حالات انتحار، بحسب مصادر امنية أبلغت وكالة شفق نيوز بذلك.