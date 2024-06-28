ملكة جمال سلوفاكيا ترافق منتخب بلدها في دور الـ 16 من امم أوروبا

2024-06-28 23:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بينما تتأهب سلوفاكيا لمواجهة دور الـ 16 الحاسمة أمام إنجلترا في كأس أوروبا 2024، تستعد ملكة جمال سابقة أيضا لأكبر مباراة في مسيرتها.

وخطفت سيمونا ليسكوفسكا، ملكة جمال سلوفاكيا السابقة، الأضواء بعد تواجدها مع منتخب بلادها في البطولة القارية المقامة في ألمانيا.

وتعمل عارضة الأزياء السابقة في المركز الإعلامي لاتحاد سلوفاكيا لكرة القدم، وتجري المقابلات مع اللاعبين، وتقوم بإنتاج المحتوى الإعلامي.

وبدأت ملكة الجمال مسيرتها مع منتخب سلوفاكيا تحت 21 عاما، وكشفت أنها مرت "بالكثير من الأوقات الصعبة" قبل وصولها إلى المنتخب الأول، وقالت في حديث نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: عملت مع الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات، وبدأ مع فريق تحت 21 عاما، وفي سبتمبر الماضي انتقلت إلى الفريق الأول.

وأضافت: أخبرني بعض الناس أن المرأة التي تعمل في مجال عرض الأزياء لن تنجح في مجال كرة القدم، ولكن مرت عدة سنوات منذ ذلك الحين، وأولئك الذين ضحكوا علي يريدون الآن التقاط الصور معي.

وكشفت: لقد مررت بأوقات عصيبة كثيرة للوصول إلى ما أنا عليه الآن، لا يزال هناك الكثير من الأهداف التي أريد تحقيقها، لقد تعلمت الكثير عن كرة القدم، على الرغم من أن الناس اعتقدوا أنني لم أكن جيدة بما فيه الكفاية.

وبدأت سيمونا ليسكوفسكا عملها في مجال الإعلام بعد 2015، بدأت بتغطية أخبار الهوكي ثم انتقلت إلى كرة القدم، وتتواجد الآن مع منتخب بلادها في ثمن نهائي كأس أوروبا.