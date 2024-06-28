اندلاع حريق كبير بمنتجع في كربلاء

2024-06-28 23:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، مساء الجمعة، باندلاع حريق كبير في منتجع وسط محافظة كربلاء.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "حريقاً كبيراً اندلع في منتجع (حي الحسين) قرب فندق (داماس) وسط مدينة كربلاء".

وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث الحريق، للسيطرة عليه ومنع انتشار النيران".

وفي غضون ذلك؛ أبلغ مصدر في الدفاع المدني وكالة شفق نيوز؛ أن الحريق اندلع غرفة داخل منتجع حي الحسين، مشيرا إلى أنه تم الإخماد دون تسجيل إصابات بشرية.